Harga Mobility Coin Hari Ini

Harga live Mobility Coin (MOBIC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOBIC ke USD saat ini adalah -- per MOBIC.

Mobility Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 192,960, dengan suplai yang beredar 1.27B MOBIC. Selama 24 jam terakhir, MOBIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.78, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOBIC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +58.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mobility Coin (MOBIC)

Kapitalisasi Pasar $ 192.96K$ 192.96K $ 192.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 192.96K$ 192.96K $ 192.96K Suplai Peredaran 1.27B 1.27B 1.27B Total Suplai 1,269,904,976.682691 1,269,904,976.682691 1,269,904,976.682691

Kapitalisasi Pasar Mobility Coin saat ini adalah $ 192.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOBIC adalah 1.27B, dan total suplainya sebesar 1269904976.682691. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.96K.