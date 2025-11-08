Harga Momo v2 Hari Ini

Harga live Momo v2 (MOMO V2) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOMO V2 ke USD saat ini adalah -- per MOMO V2.

Momo v2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,235.17, dengan suplai yang beredar 701.46B MOMO V2. Selama 24 jam terakhir, MOMO V2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOMO V2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Momo v2 (MOMO V2)

Kapitalisasi Pasar $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Suplai Peredaran 701.46B 701.46B 701.46B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Momo v2 saat ini adalah $ 16.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOMO V2 adalah 701.46B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.15K.