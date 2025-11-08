Harga MotaCoin Hari Ini

Harga live MotaCoin (MOTA) hari ini adalah $ 0.00441377, dengan perubahan 3.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOTA ke USD saat ini adalah $ 0.00441377 per MOTA.

MotaCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 312,605, dengan suplai yang beredar 70.82M MOTA. Selama 24 jam terakhir, MOTA diperdagangkan antara $ 0.00438605 (low) dan $ 0.00458974 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.114015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +304.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MotaCoin (MOTA)

Kapitalisasi Pasar $ 312.61K$ 312.61K $ 312.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 312.61K$ 312.61K $ 312.61K Suplai Peredaran 70.82M 70.82M 70.82M Total Suplai 70,824,854.184025 70,824,854.184025 70,824,854.184025

