Harga MurAll Hari Ini

Harga live MurAll (PAINT) hari ini adalah $ 0.00000183, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAINT ke USD saat ini adalah $ 0.00000183 per PAINT.

MurAll saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,145, dengan suplai yang beredar 11.57B PAINT. Selama 24 jam terakhir, PAINT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00594874, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000127.

Dalam kinerja jangka pendek, PAINT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MurAll (PAINT)

Kapitalisasi Pasar $ 21.15K$ 21.15K $ 21.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.23K$ 40.23K $ 40.23K Suplai Peredaran 11.57B 11.57B 11.57B Total Suplai 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0

Kapitalisasi Pasar MurAll saat ini adalah $ 21.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAINT adalah 11.57B, dan total suplainya sebesar 22017036989.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.23K.