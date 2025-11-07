BursaDEX+
Harga live Nano hari ini adalah 0.890284 USD. Lacak informasi harga aktual XNO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XNO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XNO

Info Harga XNO

Penjelasan XNO

Situs Web Resmi XNO

Tokenomi XNO

Prakiraan Harga XNO

Harga Nano (XNO)

Harga Live 1 XNO ke USD:

$0.892086
$0.892086
+2.00%1D
USD
Grafik Harga Live Nano (XNO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:33:31 (UTC+8)

Informasi Harga Nano (XNO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.809658
$ 0.809658
Low 24 Jam
$ 0.950243
$ 0.950243
High 24 Jam

$ 0.809658
$ 0.809658

$ 0.950243
$ 0.950243

$ 33.69
$ 33.69

$ 0.026179
$ 0.026179

+2.55%

+1.86%

+37.27%

+37.27%

Harga aktual Nano (XNO) adalah $0.890284. Selama 24 jam terakhir, XNO diperdagangkan antara low $ 0.809658 dan high $ 0.950243, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXNO adalah $ 33.69, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.026179.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XNO telah berubah sebesar +2.55% selama 1 jam terakhir, +1.86% selama 24 jam, dan +37.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nano (XNO)

$ 117.94M
$ 117.94M

--
----

$ 117.94M
$ 117.94M

133.25M
133.25M

133,248,290.0
133,248,290.0

Kapitalisasi Pasar Nano saat ini adalah $ 117.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XNO adalah 133.25M, dan total suplainya sebesar 133248290.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 117.94M.

Riwayat Harga Nano (XNO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nano ke USD adalah $ +0.01621943.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nano ke USD adalah $ +0.0608622180.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nano ke USD adalah $ +0.0113272613.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nano ke USD adalah $ -0.0937992481142616.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01621943+1.86%
30 Days$ +0.0608622180+6.84%
60 Hari$ +0.0113272613+1.27%
90 Hari$ -0.0937992481142616-9.53%

Apa yang dimaksud dengan Nano (XNO)

Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO.

The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies.

Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks.

Check out CoinBureau for the complete review of Nano.

Prediksi Harga Nano (USD)

Berapa nilai Nano (XNO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nano (XNO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nano.

Cek prediksi harga Nano sekarang!

XNO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nano (XNO)

Memahami tokenomi Nano (XNO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XNO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nano (XNO)

Berapa nilai Nano (XNO) hari ini?
Harga live XNO dalam USD adalah 0.890284 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XNO ke USD saat ini?
Harga XNO ke USD saat ini adalah $ 0.890284. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nano?
Kapitalisasi pasar XNO adalah $ 117.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XNO?
Suplai beredar XNO adalah 133.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XNO?
XNO mencapai harga ATH sebesar 33.69 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XNO?
XNO mencapai harga ATL 0.026179 USD.
Berapa volume perdagangan XNO?
Volume perdagangan 24 jam live XNO adalah -- USD.
Akankah harga XNO naik lebih tinggi tahun ini?
XNO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XNO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nano (XNO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$101,674.81

$3,340.76

$1.1450

$156.80

$1.0004

$101,674.81

$3,340.76

$156.80

$2.2199

$966.02

