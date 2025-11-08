Harga Neuralis AI Hari Ini

Harga live Neuralis AI (NEURAI) hari ini adalah $ 0.01754345, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEURAI ke USD saat ini adalah $ 0.01754345 per NEURAI.

Neuralis AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,543.45, dengan suplai yang beredar 1.00M NEURAI. Selama 24 jam terakhir, NEURAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.170775, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00946734.

Dalam kinerja jangka pendek, NEURAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neuralis AI (NEURAI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Neuralis AI saat ini adalah $ 17.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEURAI adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.54K.