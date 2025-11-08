Harga NEXUS Hari Ini

Harga live NEXUS (NEXUS) hari ini adalah $ 0.0000085, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEXUS ke USD saat ini adalah $ 0.0000085 per NEXUS.

NEXUS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,504.06, dengan suplai yang beredar 999.97M NEXUS. Selama 24 jam terakhir, NEXUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00086993, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000845.

Dalam kinerja jangka pendek, NEXUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NEXUS (NEXUS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,974,150.413398 999,974,150.413398 999,974,150.413398

