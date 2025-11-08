BursaDEX+
Harga live Noah Terminal hari ini adalah 0.00000577 USD. Kapitalisasi pasar NOAHAI adalah 5,734.14 USD. Lacak informasi harga aktual NOAHAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Noah Terminal hari ini adalah 0.00000577 USD. Kapitalisasi pasar NOAHAI adalah 5,734.14 USD. Lacak informasi harga aktual NOAHAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NOAHAI

Info Harga NOAHAI

Penjelasan NOAHAI

Whitepaper NOAHAI

Situs Web Resmi NOAHAI

Tokenomi NOAHAI

Prakiraan Harga NOAHAI

Logo Noah Terminal

Harga Noah Terminal (NOAHAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NOAHAI ke USD:

+11.00%1D
USD
Grafik Harga Live Noah Terminal (NOAHAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:58:33 (UTC+8)

Harga Noah Terminal Hari Ini

Harga live Noah Terminal (NOAHAI) hari ini adalah $ 0.00000577, dengan perubahan 11.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOAHAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000577 per NOAHAI.

Noah Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,734.14, dengan suplai yang beredar 999.60M NOAHAI. Selama 24 jam terakhir, NOAHAI diperdagangkan antara $ 0.00000517 (low) dan $ 0.00000578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00090048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000517.

Dalam kinerja jangka pendek, NOAHAI bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -18.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Noah Terminal (NOAHAI)

Kapitalisasi Pasar Noah Terminal saat ini adalah $ 5.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOAHAI adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999601814.887193. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.73K.

Riwayat Harga Noah Terminal USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.06%

+11.09%

-18.19%

-18.19%

Riwayat Harga Noah Terminal (NOAHAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Noah Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Noah Terminal ke USD adalah $ -0.0000017565.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Noah Terminal ke USD adalah $ -0.0000014028.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Noah Terminal ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+11.09%
30 Days$ -0.0000017565-30.44%
60 Hari$ -0.0000014028-24.31%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Noah Terminal

Prediksi Harga Noah Terminal (NOAHAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOAHAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Noah Terminal (NOAHAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Noah Terminal berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Noah Terminal yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga NOAHAI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Noah Terminal.

Apa yang dimaksud dengan Noah Terminal (NOAHAI)

The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals.

Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Noah Terminal (NOAHAI)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Noah Terminal

Berapa nilai 1 Noah Terminal pada tahun 2030?
Jika Noah Terminal tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Noah Terminal tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Noah Terminal (NOAHAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Noah Terminal Selengkapnya

