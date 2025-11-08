Harga Noah Terminal Hari Ini

Harga live Noah Terminal (NOAHAI) hari ini adalah $ 0.00000577, dengan perubahan 11.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOAHAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000577 per NOAHAI.

Noah Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,734.14, dengan suplai yang beredar 999.60M NOAHAI. Selama 24 jam terakhir, NOAHAI diperdagangkan antara $ 0.00000517 (low) dan $ 0.00000578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00090048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000517.

Dalam kinerja jangka pendek, NOAHAI bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -18.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Noah Terminal (NOAHAI)

Kapitalisasi Pasar $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,601,814.887193 999,601,814.887193 999,601,814.887193

