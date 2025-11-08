Harga NoDev AI Hari Ini

Harga live NoDev AI (NODEV) hari ini adalah $ 0.00000519, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NODEV ke USD saat ini adalah $ 0.00000519 per NODEV.

NoDev AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,164.78, dengan suplai yang beredar 995.93M NODEV. Selama 24 jam terakhir, NODEV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098968, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000428.

Dalam kinerja jangka pendek, NODEV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NoDev AI (NODEV)

Kapitalisasi Pasar $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Suplai Peredaran 995.93M 995.93M 995.93M Total Suplai 995,926,699.09243 995,926,699.09243 995,926,699.09243

