Harga Nose Candy Hari Ini

Harga live Nose Candy (COCAINE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COCAINE ke USD saat ini adalah -- per COCAINE.

Nose Candy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,712, dengan suplai yang beredar 6.00B COCAINE. Selama 24 jam terakhir, COCAINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COCAINE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nose Candy (COCAINE)

Kapitalisasi Pasar $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Suplai Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Total Suplai 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

