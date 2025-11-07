Harga Nostra Staked STRK Hari Ini

Harga live Nostra Staked STRK (NSTSTRK) hari ini adalah $ 0.099855, dengan perubahan 2.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NSTSTRK ke USD saat ini adalah $ 0.099855 per NSTSTRK.

Nostra Staked STRK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,807, dengan suplai yang beredar 1.29M NSTSTRK. Selama 24 jam terakhir, NSTSTRK diperdagangkan antara $ 0.099855 (low) dan $ 0.102703 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.096074.

Dalam kinerja jangka pendek, NSTSTRK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Kapitalisasi Pasar $ 128.81K$ 128.81K $ 128.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 128.81K$ 128.81K $ 128.81K Suplai Peredaran 1.29M 1.29M 1.29M Total Suplai 1,289,938.477095174 1,289,938.477095174 1,289,938.477095174

