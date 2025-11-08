Harga NOT A CHILL GUY Hari Ini

Harga live NOT A CHILL GUY (PHILLIP) hari ini adalah $ 0.00001066, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHILLIP ke USD saat ini adalah $ 0.00001066 per PHILLIP.

NOT A CHILL GUY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,619.04, dengan suplai yang beredar 995.92M PHILLIP. Selama 24 jam terakhir, PHILLIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00040214, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000576.

Dalam kinerja jangka pendek, PHILLIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Kapitalisasi Pasar $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Suplai Peredaran 995.92M 995.92M 995.92M Total Suplai 995,917,568.998449 995,917,568.998449 995,917,568.998449

