Harga Noti Hari Ini

Harga live Noti (NOTI) hari ini adalah $ 0.00348952, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTI ke USD saat ini adalah $ 0.00348952 per NOTI.

Noti saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,124, dengan suplai yang beredar 31.27M NOTI. Selama 24 jam terakhir, NOTI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.24133, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0034156.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Noti (NOTI)

Kapitalisasi Pasar $ 109.12K$ 109.12K $ 109.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 802.59K$ 802.59K $ 802.59K Suplai Peredaran 31.27M 31.27M 31.27M Total Suplai 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0

