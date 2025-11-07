BursaDEX+
Harga live Noti hari ini adalah 0.00348952 USD. Kapitalisasi pasar NOTI adalah 109,124 USD. Lacak informasi harga aktual NOTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Noti hari ini adalah 0.00348952 USD. Kapitalisasi pasar NOTI adalah 109,124 USD. Lacak informasi harga aktual NOTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NOTI

Info Harga NOTI

Penjelasan NOTI

Whitepaper NOTI

Situs Web Resmi NOTI

Tokenomi NOTI

Prakiraan Harga NOTI

Logo Noti

Harga Noti (NOTI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NOTI ke USD:

$0.00348952
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Noti (NOTI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:07:03 (UTC+8)

Harga Noti Hari Ini

Harga live Noti (NOTI) hari ini adalah $ 0.00348952, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTI ke USD saat ini adalah $ 0.00348952 per NOTI.

Noti saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,124, dengan suplai yang beredar 31.27M NOTI. Selama 24 jam terakhir, NOTI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.24133, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0034156.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Noti (NOTI)

$ 109.12K
--
----

$ 802.59K
31.27M
230,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Noti saat ini adalah $ 109.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOTI adalah 31.27M, dan total suplainya sebesar 230000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 802.59K.

Riwayat Harga Noti USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.24133
$ 0.0034156
--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga Noti (NOTI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Noti ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Noti ke USD adalah $ -0.0008146971.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Noti ke USD adalah $ -0.0010374259.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Noti ke USD adalah $ -0.003030384448235339.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0008146971-23.34%
60 Hari$ -0.0010374259-29.72%
90 Hari$ -0.003030384448235339-46.47%

Prediksi Harga untuk Noti

Prediksi Harga Noti (NOTI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOTI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Noti (NOTI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Noti berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Noti yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga NOTI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Noti.

Apa yang dimaksud dengan Noti (NOTI)

Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains.

Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place.

The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.

Sumber Daya Noti (NOTI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Noti

Berapa nilai 1 Noti pada tahun 2030?
Jika Noti tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Noti tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:07:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Noti (NOTI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Noti Selengkapnya

