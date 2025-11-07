Harga Nova Shield Hari Ini

Harga live Nova Shield (NVAI) hari ini adalah $ 0.00015304, dengan perubahan 13.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NVAI ke USD saat ini adalah $ 0.00015304 per NVAI.

Nova Shield saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 148,257, dengan suplai yang beredar 968.78M NVAI. Selama 24 jam terakhir, NVAI diperdagangkan antara $ 0.00013771 (low) dan $ 0.00018339 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00041337, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009005.

Dalam kinerja jangka pendek, NVAI bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -47.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nova Shield (NVAI)

Kapitalisasi Pasar $ 148.26K$ 148.26K $ 148.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 148.26K$ 148.26K $ 148.26K Suplai Peredaran 968.78M 968.78M 968.78M Total Suplai 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131

