Harga nullroute Hari Ini

Harga live nullroute (NULL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NULL ke USD saat ini adalah $ 0 per NULL.

nullroute saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,785.49, dengan suplai yang beredar 970.26M NULL. Selama 24 jam terakhir, NULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NULL bergerak +1.54% dalam satu jam terakhir dan -30.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar nullroute (NULL)

Kapitalisasi Pasar $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Suplai Peredaran 970.26M 970.26M 970.26M Total Suplai 970,259,884.317215 970,259,884.317215 970,259,884.317215

Kapitalisasi Pasar nullroute saat ini adalah $ 6.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NULL adalah 970.26M, dan total suplainya sebesar 970259884.317215. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.79K.