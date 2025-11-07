Harga OptionsAI Hari Ini

Harga live OptionsAI (OPTION) hari ini adalah $ 0.0154952, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPTION ke USD saat ini adalah $ 0.0154952 per OPTION.

OptionsAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,709, dengan suplai yang beredar 8.50M OPTION. Selama 24 jam terakhir, OPTION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.571095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00404118.

Dalam kinerja jangka pendek, OPTION bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OptionsAI (OPTION)

Kapitalisasi Pasar $ 131.71K$ 131.71K $ 131.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 154.95K$ 154.95K $ 154.95K Suplai Peredaran 8.50M 8.50M 8.50M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OptionsAI saat ini adalah $ 131.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPTION adalah 8.50M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 154.95K.