Harga OTIA Hari Ini

Harga live OTIA (OTIA) hari ini adalah $ 0.00002817, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OTIA ke USD saat ini adalah $ 0.00002817 per OTIA.

OTIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,245, dengan suplai yang beredar 825.11M OTIA. Selama 24 jam terakhir, OTIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00093649, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001706.

Dalam kinerja jangka pendek, OTIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OTIA (OTIA)

Kapitalisasi Pasar $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.25K$ 23.25K $ 23.25K Suplai Peredaran 825.11M 825.11M 825.11M Total Suplai 825,105,025.5619491 825,105,025.5619491 825,105,025.5619491

Kapitalisasi Pasar OTIA saat ini adalah $ 23.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OTIA adalah 825.11M, dan total suplainya sebesar 825105025.5619491. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.25K.