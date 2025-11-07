BursaDEX+
Harga live Ouroboros hari ini adalah 0.01999212 USD. Lacak informasi harga aktual ORX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORX

Info Harga ORX

Penjelasan ORX

Whitepaper ORX

Situs Web Resmi ORX

Tokenomi ORX

Prakiraan Harga ORX

Harga Ouroboros (ORX)

Harga Live 1 ORX ke USD:

$0.01997876
$0.01997876
-2.50%1D
Grafik Harga Live Ouroboros (ORX)
Informasi Harga Ouroboros (ORX) (USD)

$ 0.01788957
$ 0.02781233
$ 0.01788957

$ 0.02781233

$ 0.975958

$ 0.01076633

Harga aktual Ouroboros (ORX) adalah $0.01999212. Selama 24 jam terakhir, ORX diperdagangkan antara low $ 0.01788957 dan high $ 0.02781233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORX adalah $ 0.975958, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01076633.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORX telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, -2.43% selama 24 jam, dan -10.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ouroboros (ORX)

$ 8.08M
$ 8.08M

--
--

$ 8.08M
$ 8.08M

404.56M
404.56M

404,563,199.4759092
404,563,199.4759092

Kapitalisasi Pasar Ouroboros saat ini adalah $ 8.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORX adalah 404.56M, dan total suplainya sebesar 404563199.4759092. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.08M.

Riwayat Harga Ouroboros (ORX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ouroboros ke USD adalah $ -0.00049993899733837.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ouroboros ke USD adalah $ -0.0030788604.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ouroboros ke USD adalah $ -0.0115609471.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ouroboros ke USD adalah $ -0.05004051789365456.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00049993899733837-2.43%
30 Days$ -0.0030788604-15.40%
60 Hari$ -0.0115609471-57.82%
90 Hari$ -0.05004051789365456-71.45%

Apa yang dimaksud dengan Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable.

You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence:

TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims.

Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ouroboros (ORX)

Prediksi Harga Ouroboros (USD)

Berapa nilai Ouroboros (ORX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ouroboros (ORX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ouroboros.

Cek prediksi harga Ouroboros sekarang!

ORX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ouroboros (ORX)

Memahami tokenomi Ouroboros (ORX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ouroboros (ORX)

Berapa nilai Ouroboros (ORX) hari ini?
Harga live ORX dalam USD adalah 0.01999212 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORX ke USD saat ini?
Harga ORX ke USD saat ini adalah $ 0.01999212. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ouroboros?
Kapitalisasi pasar ORX adalah $ 8.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORX?
Suplai beredar ORX adalah 404.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORX?
ORX mencapai harga ATH sebesar 0.975958 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORX?
ORX mencapai harga ATL 0.01076633 USD.
Berapa volume perdagangan ORX?
Volume perdagangan 24 jam live ORX adalah -- USD.
Akankah harga ORX naik lebih tinggi tahun ini?
ORX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,655.12

$3,342.35

$1.1200

$157.46

$1.0003

$101,655.12

$3,342.35

$157.46

$2.2229

$966.08

