Harga Pedro Hari Ini

Harga live Pedro (PEDRO) hari ini adalah $ 0.150717, dengan perubahan 2.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEDRO ke USD saat ini adalah $ 0.150717 per PEDRO.

Pedro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,010.04, dengan suplai yang beredar 99.59K PEDRO. Selama 24 jam terakhir, PEDRO diperdagangkan antara $ 0.150688 (low) dan $ 0.154421 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.1502.

Dalam kinerja jangka pendek, PEDRO bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -58.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pedro (PEDRO)

Kapitalisasi Pasar $ 15.01K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.01K Suplai Peredaran 99.59K Total Suplai 99,590.607911

