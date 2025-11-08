Harga PEENO Hari Ini

Harga live PEENO (PEENO) hari ini adalah $ 0.00001273, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEENO ke USD saat ini adalah $ 0.00001273 per PEENO.

PEENO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,730.01, dengan suplai yang beredar 1.00B PEENO. Selama 24 jam terakhir, PEENO diperdagangkan antara $ 0.00001273 (low) dan $ 0.00001273 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00153994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001246.

Dalam kinerja jangka pendek, PEENO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PEENO (PEENO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

