Harga Phaser Beary Hari Ini

Harga live Phaser Beary (PHASER) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHASER ke USD saat ini adalah -- per PHASER.

Phaser Beary saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,292, dengan suplai yang beredar 1.00B PHASER. Selama 24 jam terakhir, PHASER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PHASER bergerak +2.87% dalam satu jam terakhir dan -52.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phaser Beary (PHASER)

Kapitalisasi Pasar $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

