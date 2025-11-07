BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pilot3 hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PTAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pilot3 hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual PTAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PTAI

Info Harga PTAI

Penjelasan PTAI

Whitepaper PTAI

Situs Web Resmi PTAI

Tokenomi PTAI

Prakiraan Harga PTAI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pilot3

Harga Pilot3 (PTAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PTAI ke USD:

$0.00035476
$0.00035476$0.00035476
+0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pilot3 (PTAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:17:22 (UTC+8)

Informasi Harga Pilot3 (PTAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00172227
$ 0.00172227$ 0.00172227

$ 0
$ 0$ 0

+1.90%

+0.95%

-37.91%

-37.91%

Harga aktual Pilot3 (PTAI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, PTAI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTAI adalah $ 0.00172227, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PTAI telah berubah sebesar +1.90% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan -37.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pilot3 (PTAI)

$ 234.32K
$ 234.32K$ 234.32K

--
----

$ 354.76K
$ 354.76K$ 354.76K

660.50M
660.50M 660.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pilot3 saat ini adalah $ 234.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PTAI adalah 660.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 354.76K.

Riwayat Harga Pilot3 (PTAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.95%
30 Days$ 0+48.14%
60 Hari$ 0-41.97%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pilot3 (PTAI)

What Is Pilot3 (PTAI)?

Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels.​

Key features of Pilot3 (PTAI) include:

AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis.​

Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability.​

What Is the $PTAI Token?

The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including:​

Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users.​

Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth.​

Who Are the Founders of Pilot3?

Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community.​

Where Can I Buy $PTAI Tokens?

As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pilot3 (PTAI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pilot3 (USD)

Berapa nilai Pilot3 (PTAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pilot3 (PTAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pilot3.

Cek prediksi harga Pilot3 sekarang!

PTAI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pilot3 (PTAI)

Memahami tokenomi Pilot3 (PTAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PTAI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pilot3 (PTAI)

Berapa nilai Pilot3 (PTAI) hari ini?
Harga live PTAI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PTAI ke USD saat ini?
Harga PTAI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pilot3?
Kapitalisasi pasar PTAI adalah $ 234.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PTAI?
Suplai beredar PTAI adalah 660.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PTAI?
PTAI mencapai harga ATH sebesar 0.00172227 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PTAI?
PTAI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan PTAI?
Volume perdagangan 24 jam live PTAI adalah -- USD.
Akankah harga PTAI naik lebih tinggi tahun ini?
PTAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PTAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:17:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pilot3 (PTAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,939.04
$99,939.04$99,939.04

-2.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,225.59
$3,225.59$3,225.59

-2.25%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0703
$1.0703$1.0703

+24.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.16
$152.16$152.16

-2.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,939.04
$99,939.04$99,939.04

-2.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,225.59
$3,225.59$3,225.59

-2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.16
$152.16$152.16

-2.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1746
$2.1746$2.1746

-2.68%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16166
$0.16166$0.16166

+1.57%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015770
$0.00015770$0.00015770

+3,054.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004182
$0.00004182$0.00004182

+288.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.6224
$22.6224$22.6224

+270.25%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007604
$0.007604$0.007604

+256.32%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009458
$0.009458$0.009458

+136.45%