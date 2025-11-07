Harga Pilot3 (PTAI)
Harga aktual Pilot3 (PTAI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, PTAI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTAI adalah $ 0.00172227, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, PTAI telah berubah sebesar +1.90% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan -37.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Pilot3 saat ini adalah $ 234.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PTAI adalah 660.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 354.76K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pilot3 ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.95%
|30 Days
|$ 0
|+48.14%
|60 Hari
|$ 0
|-41.97%
|90 Hari
|$ 0
|--
What Is Pilot3 (PTAI)?
Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels.
Key features of Pilot3 (PTAI) include:
AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis.
Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability.
What Is the $PTAI Token?
The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including:
Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users.
Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth.
Who Are the Founders of Pilot3?
Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community.
Where Can I Buy $PTAI Tokens?
As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
