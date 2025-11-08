Harga PinEye Hari Ini

Harga live PinEye (PINEYE) hari ini adalah $ 0.00013526, dengan perubahan 10.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PINEYE ke USD saat ini adalah $ 0.00013526 per PINEYE.

PinEye saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,717, dengan suplai yang beredar 300.51M PINEYE. Selama 24 jam terakhir, PINEYE diperdagangkan antara $ 0.000135 (low) dan $ 0.00015066 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0231311, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006868.

Dalam kinerja jangka pendek, PINEYE bergerak -3.76% dalam satu jam terakhir dan -19.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PinEye (PINEYE)

Kapitalisasi Pasar $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.33K$ 125.33K $ 125.33K Suplai Peredaran 300.51M 300.51M 300.51M Total Suplai 925,000,000.0 925,000,000.0 925,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PinEye saat ini adalah $ 40.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINEYE adalah 300.51M, dan total suplainya sebesar 925000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.33K.