Harga Pinky the Pineapple Hari Ini

Harga live Pinky the Pineapple (PINKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PINKY ke USD saat ini adalah -- per PINKY.

Pinky the Pineapple saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,805.95, dengan suplai yang beredar 999.17M PINKY. Selama 24 jam terakhir, PINKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00249627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PINKY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pinky the Pineapple (PINKY)

Kapitalisasi Pasar $ 17.81K$ 17.81K $ 17.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.81K$ 17.81K $ 17.81K Suplai Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Total Suplai 999,169,836.0942284 999,169,836.0942284 999,169,836.0942284

Kapitalisasi Pasar Pinky the Pineapple saat ini adalah $ 17.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINKY adalah 999.17M, dan total suplainya sebesar 999169836.0942284. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.81K.