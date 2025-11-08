Harga Playcent Hari Ini

Harga live Playcent (PCNT) hari ini adalah $ 0.00332004, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PCNT ke USD saat ini adalah $ 0.00332004 per PCNT.

Playcent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,774, dengan suplai yang beredar 27.34M PCNT. Selama 24 jam terakhir, PCNT diperdagangkan antara $ 0.00329214 (low) dan $ 0.00332325 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.18, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00031092.

Dalam kinerja jangka pendek, PCNT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +566.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Playcent (PCNT)

Kapitalisasi Pasar $ 90.77K$ 90.77K $ 90.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 199.20K$ 199.20K $ 199.20K Suplai Peredaran 27.34M 27.34M 27.34M Total Suplai 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Playcent saat ini adalah $ 90.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PCNT adalah 27.34M, dan total suplainya sebesar 60000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 199.20K.