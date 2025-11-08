Harga PLYR L1 Hari Ini

Harga live PLYR L1 (PLYR) hari ini adalah $ 0.00322038, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLYR ke USD saat ini adalah $ 0.00322038 per PLYR.

PLYR L1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 393,571, dengan suplai yang beredar 122.21M PLYR. Selama 24 jam terakhir, PLYR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02441299, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000707.

Dalam kinerja jangka pendek, PLYR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PLYR L1 (PLYR)

Kapitalisasi Pasar $ 393.57K$ 393.57K $ 393.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Suplai Peredaran 122.21M 122.21M 122.21M Total Suplai 749,980,919.7644613 749,980,919.7644613 749,980,919.7644613

Kapitalisasi Pasar PLYR L1 saat ini adalah $ 393.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLYR adalah 122.21M, dan total suplainya sebesar 749980919.7644613. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.42M.