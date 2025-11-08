Harga PUGGY Hari Ini

Harga live PUGGY (PUGGY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUGGY ke USD saat ini adalah -- per PUGGY.

PUGGY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,229.22, dengan suplai yang beredar 999.91M PUGGY. Selama 24 jam terakhir, PUGGY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUGGY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUGGY (PUGGY)

Kapitalisasi Pasar $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,909,695.634979 999,909,695.634979 999,909,695.634979

Kapitalisasi Pasar PUGGY saat ini adalah $ 6.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUGGY adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999909695.634979. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.23K.