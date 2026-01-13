Berapa harga saat ini dari Pumpad?

Pumpad diperdagangkan pada Rp4.631471165829420000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -7.56% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PUMPAD dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -7.56% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PUMPAD unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Pumpad dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Pump.fun Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Pump.fun Ecosystem, PUMPAD menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Pumpad hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp4648671558.8903535000 menempatkan PUMPAD pada peringkat #5536, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp3.580242442027020000 hingga Rp5.295564696154590000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PUMPAD?

Pumpad telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PUMPAD?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 998338993.120821, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.