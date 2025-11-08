Harga Pumphotel Hari Ini

Harga live Pumphotel (PH) hari ini adalah $ 0.00000645, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PH ke USD saat ini adalah $ 0.00000645 per PH.

Pumphotel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,250.46, dengan suplai yang beredar 969.56M PH. Selama 24 jam terakhir, PH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00004799, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000643.

Dalam kinerja jangka pendek, PH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pumphotel (PH)

Kapitalisasi Pasar $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Suplai Peredaran 969.56M 969.56M 969.56M Total Suplai 969,558,163.438424 969,558,163.438424 969,558,163.438424

