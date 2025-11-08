Harga Pyrin Hari Ini

Harga live Pyrin (PYI) hari ini adalah $ 0.00004349, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PYI ke USD saat ini adalah $ 0.00004349 per PYI.

Pyrin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,637.12, dengan suplai yang beredar 451.55M PYI. Selama 24 jam terakhir, PYI diperdagangkan antara $ 0.00004334 (low) dan $ 0.00004361 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.287694, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004008.

Dalam kinerja jangka pendek, PYI bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -6.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pyrin (PYI)

Kapitalisasi Pasar $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.49K$ 43.49K $ 43.49K Suplai Peredaran 451.55M 451.55M 451.55M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pyrin saat ini adalah $ 19.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PYI adalah 451.55M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.49K.