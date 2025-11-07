What Is QANplatform (QANX)? QANplatform, the quantum-resistant hybrid blockchain platform enables developers and enterprises to rapidly build software applications like DApps or DeFi and run business processes on blockchain. A blockchain platform, like QANplatform is the basic infrastructure of all blockchain projects and applications. It is like the operating system on a computer. The whole ecosystem can only build and work on top of it. Connect it with real-world data, run automated smart contracts, build decentralized applications (DApps). According to HFS Research excerpt for IBM: Enterprise blockchain adoption is going through a “90-9-1” adoption challenge. 90% of companies are still trying to internalize the concept and its relevant impact. 9% of enterprises that identified relevant use cases are struggling to start with their PoCs and pilots. The 1% of enterprises that have successful pilots are challenged with scalability to a production-grade environment. To achieve blockchain mass adoption Qanplatform focused on these challenges. They built a lot of automation and integration to help freelance developers, blockchain development companies and enterprises start their blockchain PoCs (Proof-of-Concept) as fast as possible. It takes less than 5 minutes to deploy the QAN private blockchain to a preferred cloud platform and start building on it. Who Are the Founders of QANplatform ? Johann Polecsak, QAN's Chief Technology Officer is also an economist. He along with the Business Development team pursues the way to make QAN as appealing as possible. In the end all what matters is market share. His laser focus lights in the single direction of eliminating any obstacles which could come up as a reason not to implement Blockchain technology, making QAN the only sane choice to work with. Endre Abraham (Silur), QAN's Head of Cryptology contributed to several blockchain projects like Ethereum, Zcash, or Monero. Gaining such an extensive experience could only lead him in one direction: Building a blockchain which solves the pain points of the existing mainstream ones. What Makes QANplatform Unique? QANplatform solves the problems enterprises and developers face when using currently available blockchain by building a platform from scratch that does not require them to make compromises: - Hybrid blockchain platform - 80% faster implementation than other blockchains - Lowest hardware and energy requirements on the market - Predictable data transaction prices for public blockchains - Enterprise-ready transaction speed - Quantum-resistant security The experienced team behind QANplatform worked in companies and projects like IBM, Telekom, Uber, Bitcoin.com, Ethereum, Monero, Zcash...

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.