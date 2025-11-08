Harga Quantum Swap Hari Ini

Harga live Quantum Swap (QSWAP) hari ini adalah $ 0.00000383, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.00000383 per QSWAP.

Quantum Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,320, dengan suplai yang beredar 10.00B QSWAP. Selama 24 jam terakhir, QSWAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000111.

Dalam kinerja jangka pendek, QSWAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -61.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quantum Swap (QSWAP)

Kapitalisasi Pasar $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

Kapitalisasi Pasar Quantum Swap saat ini adalah $ 38.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QSWAP adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 9999999695.445187. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.32K.