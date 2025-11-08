BursaDEX+
Harga live Quantum Swap hari ini adalah 0.00000383 USD. Kapitalisasi pasar QSWAP adalah 38,320 USD. Lacak informasi harga aktual QSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Quantum Swap

Harga Quantum Swap (QSWAP)

Tidak masuk listing

Harga Quantum Swap Hari Ini

Harga live Quantum Swap (QSWAP) hari ini adalah $ 0.00000383, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.00000383 per QSWAP.

Quantum Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,320, dengan suplai yang beredar 10.00B QSWAP. Selama 24 jam terakhir, QSWAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000111.

Dalam kinerja jangka pendek, QSWAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -61.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quantum Swap (QSWAP)

Kapitalisasi Pasar Quantum Swap saat ini adalah $ 38.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QSWAP adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 9999999695.445187. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.32K.

Riwayat Harga Quantum Swap USD

-61.51%

Riwayat Harga Quantum Swap (QSWAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quantum Swap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quantum Swap ke USD adalah $ -0.0000036266.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quantum Swap ke USD adalah $ -0.0000036230.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quantum Swap ke USD adalah $ -0.0004078696604373236.

Prediksi Harga untuk Quantum Swap

Prediksi Harga Quantum Swap (QSWAP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QSWAP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Quantum Swap (QSWAP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Quantum Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Quantum Swap (QSWAP)

What is the project about?

Quantum Network is a blockchain platform designed to enhance the scalability, efficiency, and interoperability of digital transactions across multiple blockchain ecosystems. At its core, Quantum Network aims to address some of the fundamental challenges facing the blockchain industry today, including high transaction fees, slow transaction speeds, and the complexities of interacting across different blockchain platforms.

What makes your project unique?

  1. AI-Driven Transaction Cost Optimization Quantum Network uses artificial intelligence to dynamically adjust transaction costs. This AI system analyzes network congestion and user behavior patterns to optimize fees in real-time. By leveraging AI, Quantum ensures that transaction costs are kept at a minimum while maintaining fast processing times, which is crucial for user satisfaction and network scalability.
  2. Solana Integration for Cross-Chain Swaps Quantum Network includes integration with Solana, one of the fastest blockchains, known for its high throughput and low transaction costs. This integration allows users of Quantum Network to perform cross-chain swaps using Solana’s blockchain, which significantly enhances the speed and reduces the cost of transactions, especially for users looking to interact with decentralized applications (dApps) and services outside the Ethereum ecosystem.
  3. Layer 2 Solutions Quantum Network implements advanced Layer 2 solutions to address the common scalability issues associated with many blockchains. By processing transactions off the main chain (Layer 1), Quantum Network ensures faster transaction speeds and lower fees, significantly improving throughput without compromising on security.

History of your project.

Fairly new launch, has only been out 104 days, and has amassed over $100k volume on both DEX and CEX

What’s next for your project?

Layer 2 Blockchain testnet release (under development)

What can your token be used for?

  1. Transaction Fees Tokens can be used to pay for transaction fees on the network. This includes fees for token swaps, smart contract executions, and other on-chain activities. Using the native token for fee payments incentivizes holding and using the token, as it is often required to interact with the platform.
  2. Governance Token holders can participate in the governance of the network, which includes voting on proposals for upgrades or changes to the system. This democratic approach allows token holders to influence the direction of the network's development, policy changes, and feature implementations.
  3. Staking Tokens can be staked by users to participate in the network's security and consensus mechanisms. Staking typically involves locking up a certain amount of tokens to support network operations, such as validating transactions or creating new blocks if the network uses a Proof of Stake (PoS) or similar consensus model. Stakers often receive rewards in the form of additional tokens.
  4. Liquidity Provision Tokens can be used to provide liquidity in decentralized exchanges (DEXs) or liquidity pools within the Quantum Network ecosystem. Liquidity providers often benefit from earning a portion of the transaction fees generated from the trading activity involving their provided liquidity.
  5. Incentive Mechanisms Tokens can be used to incentivize various behaviors within the ecosystem, such as rewarding users for adding content, participating in certain network activities, or promoting the network. These incentives help build a more active and engaged community.
  6. Reward Distribution In the context of Quantum Network's usage fees structure, tokens might be redistributed to holders as part of a reward system, where holders receive a percentage of the transaction fees or other earnings generated by the platform. This can include buyback and burn mechanisms to reduce supply and potentially increase token value, or direct distributions that reward long-term holders and users.
  7. Access to Services Tokens might grant holders access to premium features or services within the Quantum Network ecosystem, such as advanced trading capabilities, early access to new tools, or enhanced data services.
  8. Interoperability and Cross-Chain Functionality In a network designed for cross-chain interoperability, the native token can play a crucial role in facilitating and simplifying transactions across different blockchains, acting as a bridge or intermediary for value transfer.

Sumber Daya Quantum Swap (QSWAP)

