Harga Ramestta Hari Ini

Harga live Ramestta (RAMA) hari ini adalah $ 0.02897745, dengan perubahan 3.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAMA ke USD saat ini adalah $ 0.02897745 per RAMA.

Ramestta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,826, dengan suplai yang beredar 6.03M RAMA. Selama 24 jam terakhir, RAMA diperdagangkan antara $ 0.02798301 (low) dan $ 0.02898665 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01300222.

Dalam kinerja jangka pendek, RAMA bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -6.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ramestta (RAMA)

Kapitalisasi Pasar $ 174.83K$ 174.83K $ 174.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.98M$ 28.98M $ 28.98M Suplai Peredaran 6.03M 6.03M 6.03M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ramestta saat ini adalah $ 174.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RAMA adalah 6.03M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.98M.