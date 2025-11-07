BursaDEX+
Harga live Restaked sAVAX hari ini adalah 20.43 USD. Lacak informasi harga aktual RSAVAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RSAVAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RSAVAX

Info Harga RSAVAX

Penjelasan RSAVAX

Whitepaper RSAVAX

Situs Web Resmi RSAVAX

Tokenomi RSAVAX

Prakiraan Harga RSAVAX

Harga Restaked sAVAX (RSAVAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RSAVAX ke USD:

+1.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Restaked sAVAX (RSAVAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:16 (UTC+8)

Informasi Harga Restaked sAVAX (RSAVAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.26%

+1.90%

-9.18%

-9.18%

Harga aktual Restaked sAVAX (RSAVAX) adalah $20.43. Selama 24 jam terakhir, RSAVAX diperdagangkan antara low $ 19.38 dan high $ 20.88, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRSAVAX adalah $ 49.42, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 17.69.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RSAVAX telah berubah sebesar -1.26% selama 1 jam terakhir, +1.90% selama 24 jam, dan -9.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Restaked sAVAX (RSAVAX)

Kapitalisasi Pasar Restaked sAVAX saat ini adalah $ 3.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RSAVAX adalah 152.07K, dan total suplainya sebesar 152071.4984632533. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.11M.

Riwayat Harga Restaked sAVAX (RSAVAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Restaked sAVAX ke USD adalah $ +0.381571.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Restaked sAVAX ke USD adalah $ -8.4021643800.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Restaked sAVAX ke USD adalah $ -6.7619765610.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Restaked sAVAX ke USD adalah $ -9.69290985170644.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.381571+1.90%
30 Days$ -8.4021643800-41.12%
60 Hari$ -6.7619765610-33.09%
90 Hari$ -9.69290985170644-32.17%

Apa yang dimaksud dengan Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s.

Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Restaked sAVAX (RSAVAX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Restaked sAVAX (USD)

Berapa nilai Restaked sAVAX (RSAVAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Restaked sAVAX (RSAVAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Restaked sAVAX.

Cek prediksi harga Restaked sAVAX sekarang!

RSAVAX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Restaked sAVAX (RSAVAX)

Memahami tokenomi Restaked sAVAX (RSAVAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RSAVAX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Restaked sAVAX (RSAVAX)

Berapa nilai Restaked sAVAX (RSAVAX) hari ini?
Harga live RSAVAX dalam USD adalah 20.43 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RSAVAX ke USD saat ini?
Harga RSAVAX ke USD saat ini adalah $ 20.43. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Restaked sAVAX?
Kapitalisasi pasar RSAVAX adalah $ 3.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RSAVAX?
Suplai beredar RSAVAX adalah 152.07K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RSAVAX?
RSAVAX mencapai harga ATH sebesar 49.42 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RSAVAX?
RSAVAX mencapai harga ATL 17.69 USD.
Berapa volume perdagangan RSAVAX?
Volume perdagangan 24 jam live RSAVAX adalah -- USD.
Akankah harga RSAVAX naik lebih tinggi tahun ini?
RSAVAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RSAVAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Restaked sAVAX (RSAVAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

