BursaDEX+
Harga live Rings scUSD hari ini adalah 0.996978 USD. Lacak informasi harga aktual SCUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Rings scUSD (SCUSD)

$0.996994
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:43 (UTC+8)

Informasi Harga Rings scUSD (SCUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.994816
Low 24 Jam
$ 0.997247
High 24 Jam

$ 0.994816
$ 0.997247
$ 1.017
$ 0.944488
+0.03%

+0.00%

-0.17%

-0.17%

Harga aktual Rings scUSD (SCUSD) adalah $0.996978. Selama 24 jam terakhir, SCUSD diperdagangkan antara low $ 0.994816 dan high $ 0.997247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCUSD adalah $ 1.017, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.944488.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCUSD telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.00% selama 24 jam, dan -0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rings scUSD (SCUSD)

$ 1.91M
--
$ 1.91M
1.92M
1,916,841.0
Kapitalisasi Pasar Rings scUSD saat ini adalah $ 1.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCUSD adalah 1.92M, dan total suplainya sebesar 1916841.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.91M.

Riwayat Harga Rings scUSD (SCUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rings scUSD ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rings scUSD ke USD adalah $ +0.0002686855.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rings scUSD ke USD adalah $ +0.0003209272.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rings scUSD ke USD adalah $ -0.0013242195752383.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.00%
30 Days$ +0.0002686855+0.03%
60 Hari$ +0.0003209272+0.03%
90 Hari$ -0.0013242195752383-0.13%

Apa yang dimaksud dengan Rings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic.

Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power.

When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Rings scUSD (SCUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Rings scUSD (USD)

Berapa nilai Rings scUSD (SCUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rings scUSD (SCUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rings scUSD.

Cek prediksi harga Rings scUSD sekarang!

SCUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Rings scUSD (SCUSD)

Memahami tokenomi Rings scUSD (SCUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Rings scUSD (SCUSD)

Berapa nilai Rings scUSD (SCUSD) hari ini?
Harga live SCUSD dalam USD adalah 0.996978 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCUSD ke USD saat ini?
Harga SCUSD ke USD saat ini adalah $ 0.996978. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rings scUSD?
Kapitalisasi pasar SCUSD adalah $ 1.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCUSD?
Suplai beredar SCUSD adalah 1.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCUSD?
SCUSD mencapai harga ATH sebesar 1.017 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCUSD?
SCUSD mencapai harga ATL 0.944488 USD.
Berapa volume perdagangan SCUSD?
Volume perdagangan 24 jam live SCUSD adalah -- USD.
Akankah harga SCUSD naik lebih tinggi tahun ini?
SCUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rings scUSD (SCUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

