Harga RoboFlux Hari Ini

Harga live RoboFlux ($RFQ) hari ini adalah $ 0.00006464, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $RFQ ke USD saat ini adalah $ 0.00006464 per $RFQ.

RoboFlux saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,464.44, dengan suplai yang beredar 100.00M $RFQ. Selama 24 jam terakhir, $RFQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00148671, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005113.

Dalam kinerja jangka pendek, $RFQ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RoboFlux ($RFQ)

Kapitalisasi Pasar $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RoboFlux saat ini adalah $ 6.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $RFQ adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.46K.