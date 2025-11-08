Harga SafeDeal Hari Ini

Harga live SafeDeal (SFD) hari ini adalah --, dengan perubahan 46.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SFD ke USD saat ini adalah -- per SFD.

SafeDeal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,223.41, dengan suplai yang beredar 38.38M SFD. Selama 24 jam terakhir, SFD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 37.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SFD bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -6.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SafeDeal (SFD)

Kapitalisasi Pasar $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Suplai Peredaran 38.38M 38.38M 38.38M Total Suplai 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927

