Harga SAM Hari Ini

Harga live SAM (SAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAM ke USD saat ini adalah -- per SAM.

SAM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,248.09, dengan suplai yang beredar 20.00M SAM. Selama 24 jam terakhir, SAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00418815, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SAM (SAM)

Kapitalisasi Pasar $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.25K$ 16.25K $ 16.25K Suplai Peredaran 20.00M 20.00M 20.00M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SAM saat ini adalah $ 16.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAM adalah 20.00M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.25K.