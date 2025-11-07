Harga Scratch Hari Ini

Harga live Scratch ($SCRATCH) hari ini adalah $ 0.00001221, dengan perubahan 0.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SCRATCH ke USD saat ini adalah $ 0.00001221 per $SCRATCH.

Scratch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,094, dengan suplai yang beredar 10.00B $SCRATCH. Selama 24 jam terakhir, $SCRATCH diperdagangkan antara $ 0.00001218 (low) dan $ 0.00001248 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00068201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001218.

Dalam kinerja jangka pendek, $SCRATCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Scratch ($SCRATCH)

Kapitalisasi Pasar $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

