Harga Simps Hari Ini

Harga live Simps (SIMP) hari ini adalah $ 0.00010097, dengan perubahan 5.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMP ke USD saat ini adalah $ 0.00010097 per SIMP.

Simps saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 100,970, dengan suplai yang beredar 1.00B SIMP. Selama 24 jam terakhir, SIMP diperdagangkan antara $ 0.00010014 (low) dan $ 0.00010702 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00436876, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010014.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Simps (SIMP)

Kapitalisasi Pasar $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Simps saat ini adalah $ 100.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.97K.