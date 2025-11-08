Harga soljakey Hari Ini

Harga live soljakey (SOLJAKEY) hari ini adalah $ 0.11941, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLJAKEY ke USD saat ini adalah $ 0.11941 per SOLJAKEY.

soljakey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,913.24, dengan suplai yang beredar 99.77K SOLJAKEY. Selama 24 jam terakhir, SOLJAKEY diperdagangkan antara $ 0.11941 (low) dan $ 0.119434 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.91, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.11941.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLJAKEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -63.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar soljakey (SOLJAKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Suplai Peredaran 99.77K 99.77K 99.77K Total Suplai 99,767.316877 99,767.316877 99,767.316877

Kapitalisasi Pasar soljakey saat ini adalah $ 11.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLJAKEY adalah 99.77K, dan total suplainya sebesar 99767.316877. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.91K.