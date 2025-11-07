BursaDEX+
Harga live SONE hari ini adalah 0.999931 USD. Lacak informasi harga aktual SONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SONE

Info Harga SONE

Penjelasan SONE

Situs Web Resmi SONE

Tokenomi SONE

Prakiraan Harga SONE

Harga SONE (SONE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SONE ke USD:

$0.999931
+1.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SONE (SONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:15:41 (UTC+8)

Informasi Harga SONE (SONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.97355
Low 24 Jam
$ 1.006
High 24 Jam

$ 0.97355
$ 1.006
$ 1.14
$ 0.869104
+0.57%

+1.61%

-0.19%

-0.19%

Harga aktual SONE (SONE) adalah $0.999931. Selama 24 jam terakhir, SONE diperdagangkan antara low $ 0.97355 dan high $ 1.006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSONE adalah $ 1.14, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.869104.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SONE telah berubah sebesar +0.57% selama 1 jam terakhir, +1.61% selama 24 jam, dan -0.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SONE (SONE)

$ 480.54K
--
$ 480.54K
480.24K
480,237.234
Kapitalisasi Pasar SONE saat ini adalah $ 480.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SONE adalah 480.24K, dan total suplainya sebesar 480237.234. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 480.54K.

Riwayat Harga SONE (SONE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SONE ke USD adalah $ +0.01583241.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SONE ke USD adalah $ +0.0051165469.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SONE ke USD adalah $ -0.0049536581.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SONE ke USD adalah $ -0.0038249793564632.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01583241+1.61%
30 Days$ +0.0051165469+0.51%
60 Hari$ -0.0049536581-0.49%
90 Hari$ -0.0038249793564632-0.38%

Apa yang dimaksud dengan SONE (SONE)

Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience.

At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules:

Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency.

Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols.

Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike.

The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SONE (SONE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SONE (USD)

Berapa nilai SONE (SONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SONE (SONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SONE.

Cek prediksi harga SONE sekarang!

SONE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SONE (SONE)

Memahami tokenomi SONE (SONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SONE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SONE (SONE)

Berapa nilai SONE (SONE) hari ini?
Harga live SONE dalam USD adalah 0.999931 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SONE ke USD saat ini?
Harga SONE ke USD saat ini adalah $ 0.999931. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SONE?
Kapitalisasi pasar SONE adalah $ 480.54K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SONE?
Suplai beredar SONE adalah 480.24K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SONE?
SONE mencapai harga ATH sebesar 1.14 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SONE?
SONE mencapai harga ATL 0.869104 USD.
Berapa volume perdagangan SONE?
Volume perdagangan 24 jam live SONE adalah -- USD.
Akankah harga SONE naik lebih tinggi tahun ini?
SONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SONE (SONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

