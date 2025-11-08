Harga SQRBIT Hari Ini

Harga live SQRBIT (SQRB) hari ini adalah $ 0.0000020, dengan perubahan 50.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQRB ke USD saat ini adalah $ 0.0000020 per SQRB.

SQRBIT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,797.31, dengan suplai yang beredar 3.40B SQRB. Selama 24 jam terakhir, SQRB diperdagangkan antara $ 0.0000020 (low) dan $ 0.0000040 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.107605, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SQRB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -49.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SQRBIT (SQRB)

Kapitalisasi Pasar $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K Suplai Peredaran 3.40B 3.40B 3.40B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SQRBIT saat ini adalah $ 6.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SQRB adalah 3.40B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.99K.