BursaDEX+
Harga live Staked Neptune OAS hari ini adalah 0.00349661 USD. Kapitalisasi pasar STOAS adalah 85,326 USD. Lacak informasi harga aktual STOAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang STOAS

Info Harga STOAS

Penjelasan STOAS

Situs Web Resmi STOAS

Tokenomi STOAS

Prakiraan Harga STOAS

Harga Staked Neptune OAS (STOAS)

Harga Live 1 STOAS ke USD:

$0.00349661
$0.00349661$0.00349661
-3.10%1D
USD
Grafik Harga Live Staked Neptune OAS (STOAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:57 (UTC+8)

Harga Staked Neptune OAS Hari Ini

Harga live Staked Neptune OAS (STOAS) hari ini adalah $ 0.00349661, dengan perubahan 3.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STOAS ke USD saat ini adalah $ 0.00349661 per STOAS.

Staked Neptune OAS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,326, dengan suplai yang beredar 24.40M STOAS. Selama 24 jam terakhir, STOAS diperdagangkan antara $ 0.00344363 (low) dan $ 0.00361076 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01989627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00328173.

Dalam kinerja jangka pendek, STOAS bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -38.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Staked Neptune OAS (STOAS)

$ 85.33K
$ 85.33K$ 85.33K

--
----

$ 85.33K
$ 85.33K$ 85.33K

24.40M
24.40M 24.40M

24,402,401.11156331
24,402,401.11156331 24,402,401.11156331

Kapitalisasi Pasar Staked Neptune OAS saat ini adalah $ 85.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STOAS adalah 24.40M, dan total suplainya sebesar 24402401.11156331. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.33K.

Riwayat Harga Staked Neptune OAS USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00344363
$ 0.00344363$ 0.00344363
Low 24 Jam
$ 0.00361076
$ 0.00361076$ 0.00361076
High 24 Jam

$ 0.00344363
$ 0.00344363$ 0.00344363

$ 0.00361076
$ 0.00361076$ 0.00361076

$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627

$ 0.00328173
$ 0.00328173$ 0.00328173

+0.69%

-3.16%

-38.21%

-38.21%

Riwayat Harga Staked Neptune OAS (STOAS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Staked Neptune OAS ke USD adalah $ -0.000114150524481814.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Staked Neptune OAS ke USD adalah $ -0.0021279204.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Staked Neptune OAS ke USD adalah $ -0.0024227982.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Staked Neptune OAS ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000114150524481814-3.16%
30 Days$ -0.0021279204-60.85%
60 Hari$ -0.0024227982-69.28%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Staked Neptune OAS

Prediksi Harga Staked Neptune OAS (STOAS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STOAS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Staked Neptune OAS (STOAS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Staked Neptune OAS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Staked Neptune OAS (STOAS)

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool.

Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX).

stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption.

By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Sumber Daya Staked Neptune OAS (STOAS)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Staked Neptune OAS

Berapa nilai 1 Staked Neptune OAS pada tahun 2030?
Jika Staked Neptune OAS tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Staked Neptune OAS tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Staked Neptune OAS (STOAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Staked Neptune OAS Selengkapnya

