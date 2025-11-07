Harga Staked Neptune OAS Hari Ini

Harga live Staked Neptune OAS (STOAS) hari ini adalah $ 0.00349661, dengan perubahan 3.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STOAS ke USD saat ini adalah $ 0.00349661 per STOAS.

Staked Neptune OAS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,326, dengan suplai yang beredar 24.40M STOAS. Selama 24 jam terakhir, STOAS diperdagangkan antara $ 0.00344363 (low) dan $ 0.00361076 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01989627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00328173.

Dalam kinerja jangka pendek, STOAS bergerak +0.69% dalam satu jam terakhir dan -38.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Staked Neptune OAS (STOAS)

Kapitalisasi Pasar $ 85.33K$ 85.33K $ 85.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.33K$ 85.33K $ 85.33K Suplai Peredaran 24.40M 24.40M 24.40M Total Suplai 24,402,401.11156331 24,402,401.11156331 24,402,401.11156331

Kapitalisasi Pasar Staked Neptune OAS saat ini adalah $ 85.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STOAS adalah 24.40M, dan total suplainya sebesar 24402401.11156331. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.33K.