Harga Standard Protocol Hari Ini

Harga live Standard Protocol (STND) hari ini adalah $ 0.00061255, dengan perubahan 11.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STND ke USD saat ini adalah $ 0.00061255 per STND.

Standard Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,730, dengan suplai yang beredar 90.97M STND. Selama 24 jam terakhir, STND diperdagangkan antara $ 0.00057509 (low) dan $ 0.00073581 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0005346.

Dalam kinerja jangka pendek, STND bergerak +2.15% dalam satu jam terakhir dan -8.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Standard Protocol (STND)

Kapitalisasi Pasar $ 55.73K$ 55.73K $ 55.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Suplai Peredaran 90.97M 90.97M 90.97M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Standard Protocol saat ini adalah $ 55.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STND adalah 90.97M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.26K.