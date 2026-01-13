Berapa harga saat ini dari Steakhouse USDT V2?

Steakhouse USDT V2 diperdagangkan pada Rp16903.58970, mengalami pergerakan harga sebesar -0.02% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Steakhouse USDT V2 adalah Rp16937.32940, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp16869.850. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan STEAKUSDT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp168829612474.20, menempatkan aset ini di peringkat #1636 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Steakhouse USDT V2?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan STEAKUSDT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 9985261.784226198 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Steakhouse USDT V2 termasuk?

Steakhouse USDT V2 merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai STEAKUSDT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan STEAKUSDT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.