Berapa harga saat ini dari Steakhouse WETH V2?

Steakhouse WETH V2 diperdagangkan pada Rp52570838.7610, mengalami pergerakan harga sebesar -1.35% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Steakhouse WETH V2 adalah Rp55780159.025, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp48883089.5510. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan STEAKETH hari ini?

Market capitalization berada pada Rp237249152344.85, menempatkan aset ini di peringkat #1382 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Steakhouse WETH V2?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan STEAKETH.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 4512.269856341399 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Steakhouse WETH V2 termasuk?

Steakhouse WETH V2 merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai STEAKETH?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan STEAKETH memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.