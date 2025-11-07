Harga Stride Staked Juno Hari Ini

Harga live Stride Staked Juno (STJUNO) hari ini adalah $ 0.108987, dengan perubahan 1.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STJUNO ke USD saat ini adalah $ 0.108987 per STJUNO.

Stride Staked Juno saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 187,151, dengan suplai yang beredar 1.72M STJUNO. Selama 24 jam terakhir, STJUNO diperdagangkan antara $ 0.105685 (low) dan $ 0.112667 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.22, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.078305.

Dalam kinerja jangka pendek, STJUNO bergerak +3.12% dalam satu jam terakhir dan -0.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stride Staked Juno (STJUNO)

Kapitalisasi Pasar $ 187.15K$ 187.15K $ 187.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187.15K$ 187.15K $ 187.15K Suplai Peredaran 1.72M 1.72M 1.72M Total Suplai 1,720,797.440579 1,720,797.440579 1,720,797.440579

Kapitalisasi Pasar Stride Staked Juno saat ini adalah $ 187.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STJUNO adalah 1.72M, dan total suplainya sebesar 1720797.440579. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 187.15K.