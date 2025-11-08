Harga Stride Staked Stars Hari Ini

Harga live Stride Staked Stars (STSTARS) hari ini adalah $ 0.00121651, dengan perubahan 12.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STSTARS ke USD saat ini adalah $ 0.00121651 per STSTARS.

Stride Staked Stars saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,047, dengan suplai yang beredar 17.34M STSTARS. Selama 24 jam terakhir, STSTARS diperdagangkan antara $ 0.00105903 (low) dan $ 0.00123201 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.080517, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STSTARS bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -1.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stride Staked Stars (STSTARS)

Kapitalisasi Pasar $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K Suplai Peredaran 17.34M 17.34M 17.34M Total Suplai 17,339,879.137628 17,339,879.137628 17,339,879.137628

