Harga live Stride Staked Stars hari ini adalah 0.00121651 USD. Kapitalisasi pasar STSTARS adalah 21,047 USD. Lacak informasi harga aktual STSTARS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang STSTARS

Harga Stride Staked Stars (STSTARS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STSTARS ke USD:

$0.00121651
+12.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Stride Staked Stars (STSTARS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:09:00 (UTC+8)

Harga Stride Staked Stars Hari Ini

Harga live Stride Staked Stars (STSTARS) hari ini adalah $ 0.00121651, dengan perubahan 12.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STSTARS ke USD saat ini adalah $ 0.00121651 per STSTARS.

Stride Staked Stars saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,047, dengan suplai yang beredar 17.34M STSTARS. Selama 24 jam terakhir, STSTARS diperdagangkan antara $ 0.00105903 (low) dan $ 0.00123201 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.080517, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STSTARS bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -1.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stride Staked Stars (STSTARS)

$ 21.05K
--
$ 21.05K
17.34M
17,339,879.137628
Kapitalisasi Pasar Stride Staked Stars saat ini adalah $ 21.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STSTARS adalah 17.34M, dan total suplainya sebesar 17339879.137628. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.05K.

Riwayat Harga Stride Staked Stars USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00105903
Low 24 Jam
$ 0.00123201
High 24 Jam

$ 0.00105903
$ 0.00123201
$ 0.080517
$ 0
-0.41%

+12.07%

-1.51%

-1.51%

Riwayat Harga Stride Staked Stars (STSTARS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stride Staked Stars ke USD adalah $ +0.000131.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Stars ke USD adalah $ -0.0002396415.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Stars ke USD adalah $ -0.0002906003.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Stars ke USD adalah $ -0.000791688523265458.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000131+12.07%
30 Days$ -0.0002396415-19.69%
60 Hari$ -0.0002906003-23.88%
90 Hari$ -0.000791688523265458-39.42%

Prediksi Harga untuk Stride Staked Stars

Prediksi Harga Stride Staked Stars (STSTARS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STSTARS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Stride Staked Stars (STSTARS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Stride Staked Stars berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Stride Staked Stars (STSTARS)

stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem.

Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stride Staked Stars (STSTARS)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stride Staked Stars

Berapa nilai 1 Stride Staked Stars pada tahun 2030?
Jika Stride Staked Stars tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Stride Staked Stars tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
