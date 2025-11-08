Harga Suilama Hari Ini

Harga live Suilama (SUILAMA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUILAMA ke USD saat ini adalah -- per SUILAMA.

Suilama saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,090, dengan suplai yang beredar 10.00B SUILAMA. Selama 24 jam terakhir, SUILAMA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SUILAMA bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan -11.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suilama (SUILAMA)

Kapitalisasi Pasar $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suilama saat ini adalah $ 23.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUILAMA adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.09K.